«Прощай»: жена Стаса Михайлова вновь намекнула на развод
Ранее сам автор хита «Без тебя» утверждал, что у них в браке всё хорошо, и призывал порадоваться за них.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Жена Стаса Михайлова вновь намекнула на развод со звездой
Жена певца Стаса Михайлова Инна Михайлова вновь вызвала у аудитории беспокойство насчет ее отношений с супругом. На этот раз женщина выложила архивный ролик с выступлением мужа и добавила к нему подпись, которая вызывает вопросы.
В подписи супруга звезды указала год ролика — 2011, а затем тэг Стаса Михайлова, текущий год и эмодзи разбитого сердца.
«Прощай…», — таким было последнее слово в описании публикации.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Инна Михайлова сообщила о расставании с мужем публикацией его черно-белой фотографии, которая сопровождалась громкими заявлениями. Михайлова выложила скандальный пост 21 сентября, в день, в день рождения их дочери Марии. В опубликованном сообщении она написала: «Мы больше не вместе», уточнив, что не имеет отношения к тому образу, который он демонстрирует публике сейчас.
Сам автор хита «Без тебя» при этом попытался замять ситуацию. Он утверждал, что у пары все хорошо, а заявлениям о разводе призывал не верить, а порадоваться за них.
Напомним, что пара прожила вместе около двадцати лет: Стас и Инна познакомились в 2006 году, а свадьбу сыграли в 2011-м. У супругов две совместные дочери — Иванна и Мария. Кроме того, у каждого из них есть дети от прошлых отношений, поэтому в общей сложности в семье воспитывалось шестеро детей.
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