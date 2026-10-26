«Прощай»: жена Стаса Михайлова вновь намекнула на развод

Жена Стаса Михайлова вновь намекнула на развод со звездой

Жена певца Стаса Михайлова Инна Михайлова вновь вызвала у аудитории беспокойство насчет ее отношений с супругом. На этот раз женщина выложила архивный ролик с выступлением мужа и добавила к нему подпись, которая вызывает вопросы.

В подписи супруга звезды указала год ролика — 2011, а затем тэг Стаса Михайлова, текущий год и эмодзи разбитого сердца.

«Прощай…», — таким было последнее слово в описании публикации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Инна Михайлова сообщила о расставании с мужем публикацией его черно-белой фотографии, которая сопровождалась громкими заявлениями. Михайлова выложила скандальный пост 21 сентября, в день, в день рождения их дочери Марии. В опубликованном сообщении она написала: «Мы больше не вместе», уточнив, что не имеет отношения к тому образу, который он демонстрирует публике сейчас.

Сам автор хита «Без тебя» при этом попытался замять ситуацию. Он утверждал, что у пары все хорошо, а заявлениям о разводе призывал не верить, а порадоваться за них.

Напомним, что пара прожила вместе около двадцати лет: Стас и Инна познакомились в 2006 году, а свадьбу сыграли в 2011-м. У супругов две совместные дочери — Иванна и Мария. Кроме того, у каждого из них есть дети от прошлых отношений, поэтому в общей сложности в семье воспитывалось шестеро детей.

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