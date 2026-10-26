«Прощай»: жена Стаса Михайлова вновь намекнула на развод

|
Василиса Власова
Василиса Власова 37 0

Ранее сам автор хита «Без тебя» утверждал, что у них в браке всё хорошо, и призывал порадоваться за них.

Разводятся ли Стас Михайлов с женой Инной

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жена Стаса Михайлова вновь намекнула на развод со звездой

Жена певца Стаса Михайлова Инна Михайлова вновь вызвала у аудитории беспокойство насчет ее отношений с супругом. На этот раз женщина выложила архивный ролик с выступлением мужа и добавила к нему подпись, которая вызывает вопросы.

В подписи супруга звезды указала год ролика — 2011, а затем тэг Стаса Михайлова, текущий год и эмодзи разбитого сердца.

«Прощай…», — таким было последнее слово в описании публикации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Инна Михайлова сообщила о расставании с мужем публикацией его черно-белой фотографии, которая сопровождалась громкими заявлениями. Михайлова выложила скандальный пост 21 сентября, в день, в день рождения их дочери Марии. В опубликованном сообщении она написала: «Мы больше не вместе», уточнив, что не имеет отношения к тому образу, который он демонстрирует публике сейчас.

Сам автор хита «Без тебя» при этом попытался замять ситуацию. Он утверждал, что у пары все хорошо, а заявлениям о разводе призывал не верить, а порадоваться за них.

Напомним, что пара прожила вместе около двадцати лет: Стас и Инна познакомились в 2006 году, а свадьбу сыграли в 2011-м. У супругов две совместные дочери — Иванна и Мария. Кроме того, у каждого из них есть дети от прошлых отношений, поэтому в общей сложности в семье воспитывалось шестеро детей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:43
Пригожин лишился любимого удовольствия
16:40
Голос не тот: как Брюс Уиллис помогал Бену Аффлеку стать голливудским актером
16:33
«Сама предложила»: Соколовский ответил Дакоте на обвинения в неуплате алиментов
16:29
Поехали, подвезу: пожилой мужчина зазывает детей в свою машину в Мытищах
16:16
«Прощай»: жена Стаса Михайлова вновь намекнула на развод
16:11
«Жужжалка» снова заговорила: «Радиостанция Судного дня» передала два слова

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
Расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год: даты экзаменов по всем предметам
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео