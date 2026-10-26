«Жужжалка» снова заговорила: «Радиостанция Судного дня» передала два слова

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

Первое сообщение прозвучало в 12:44 по московскому времени.

Какие сообщения Радиостанция Судного дня передала 26 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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«Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», дважды прервала привычный жужжащий сигнал голосовыми сообщениями. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий эфир станции.

Первое слово — «боевосбой» — прозвучало в 12:44 по московскому времени. Второе, «аропод», зафиксировали в 14:29.

УВБ-76 работает с 1970-х годов. Основную часть времени в ее эфире звучит монотонный сигнал, за который станцию прозвали «Жужжалкой».

Время от времени жужжание сменяется голосовыми сообщениями, отдельными словами и числовыми последовательностями. При этом точное назначение станции по-прежнему неизвестно.

Существует версия, что сообщения УВБ-76 могут представлять собой зашифрованные сигналы для военных структур. Однако подтверждений этой версии нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Радиостанция Судного дня» передала три сообщения с небольшими интервалами. Первый выход в эфир зафиксировали в 12:11 по московскому времени. В сообщении прозвучало слово «Колер». Через 13 минут радиостанция передала еще три слова — «Обзор», «Изъятие» и «Цензодолл».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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