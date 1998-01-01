Песков рассказал, где Путин хранит зарплату и пенсию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как получает зарплату и пенсию Владимир Путин. По словам Пескова, ничего необычного нет — глава государства, как и большинство россиян получает и пенсионные выплаты, и ежемесячное жалование путем перечисления этих средств на банковскую карту. Об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил в интервью изданию «АиФ», опубликованном во вторник, 15 января.

О размере военной пенсии президента, и о заработной плате Песков не сообщил, но рассказал, на счета какого банка они перечисляются.

— Когда были введены первые санкции, почему-то американцы посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ — это целый ряд наших компаний, в том числе Банк «Россия». И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка, — приводит издание слова Пескова.

Размер зарплаты президента России, как и зарплата главы правительства РФ, определяется президентский указом, напомнил Дмитрий Песков.

На вопрос, как часто президент пользуется наличными, представитель Кремля ответил, что это происходит несколько раз в год. Например, когда Владимир Путин катается на горных лыжах и иногда заходит в кафе, где может потребоваться «кэш».

Ранее Пятый канал рассказывал, как Путин угощал мороженным российскую делегацию на авиа-космическом салоне. Расплачивался президент как раз наличными.