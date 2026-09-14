Черные вдовы и земляные пчелы: эксперт перечислила опасных насекомых Подмосковья

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 19 0

Некоторые встречи могут закончиться для аллергиков смертью.

Какие опасные насекомые обитают в Подмосковье — список

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Из-за потепления в Подмосковье стал появляться ядовитый каракурт

Около 15-20 тысяч видов насекомых обитает в Подмосковье, и лишь часть из них представляет реальную угрозу. О том, кого стоит опасаться, Газета.ру рассказала старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Юлия Немцева.

Первую группу риска составляют жалящие — осы и шершни. Их укусы болезненны, а яд способен спровоцировать тяжелую аллергию. Особенно опасно нападение роя: насекомые выделяют феромоны тревоги, подзывая сородичей, и для аллергиков такой сценарий может закончиться смертью.

«Также к этой группе относятся пчелы и земляные пчелы, чьи укусы не менее болезненны и аллергенны, а также слепни и мошки, которые не только доставляют дискомфорт, но и могут переносить различные заболевания», — отметила она.

Из-за теплеющего климата в Подмосковье все чаще встречается каракурт, он же черная вдова. Его яд крайне токсичен — возможны судороги, сбои дыхания и работы сердца и даже летальный исход. Укус паука-осы (аргиопы Брюнниха. — Прим. ред.) по болезненности сравним с осиным.

Отдельно стоит сказать о ядовитых паукообразных. Прежде всего это клещи — разносчики тяжелых инфекций, например, вирусного клещевого энцефалита, который бьет по центральной нервной системе и может привести к инвалидности или смерти.

«Встреча с южнорусским тарантулом <…> вызывает сильный отек, жжение и общее недомогание», — предупредила специалист еще об одном неприятном жителе Подмосквья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нашествие божьих коровок в Алтайском крае, где насекомые облепляют дома, вызвало вопросы у местных жителей. Божьи коровки не представляют опасности для человека и в целом полезны, поскольку поедают тлю — вредителя садовых культур. Массовые скопления насекомых объясняются подготовкой к зимовке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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