Массовое отравление в кафе в Казани: что известно

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 17 0

Всего зафиксировано 33 случая заболевания, при этом у 22 пострадавших нашли сальмонеллу.

Чем закончилась проверка кафе в Казани после отравления

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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У 22 посетителей кафе в Казани подтвердили сальмонеллез

В Казани зафиксировали 33 случая кишечной инфекции после употребления продукции кафе, у 22 человек подтвердили сальмонеллез. О массовом заболевании сообщили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану. По данным ведомства, случаи были зарегистрированы 12–13 сентября 2026 года после посещения заведения на улице Беломорской.

Как установили специалисты, заболевшие употребляли продукцию кафе 9–11 сентября. Среди блюд были шаурма, закрытая пицца и кебаб. В ходе проверки в заведении выявили нарушения санитарных требований. Из оборота изъяли 44 кг продукции.

Лабораторные исследования показали наличие кишечной палочки в трех смывах и пяти образцах продуктов, включая нарезки и заготовки из помидоров, огурцов, моркови, пекинской капусты и сыра.

Также сальмонеллы обнаружили в чесночном соусе и фирменном соусе для шаурмы. Кроме того, бактерии были выделены у сотрудника кафе, работавшего шаурмистом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученики одной из школ станицы Каневской Краснодарского края обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

Нескольких несовершеннолетних госпитализировали, им оказали необходимую помощь. В Следственном комитете отметили, что угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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