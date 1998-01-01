Репортаж: в Шахтах нашли второго погибшего, продолжается разбор завалов

, 11:13 Репортаж 70

Судьба еще трех жителей дома № 16 по улице Хабарова остается неизвестной.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Взрыв газа в Шахтах 20

Сегодня утром, 15 января, спасатели обнаружили тело еще одной жертвы. Это пожилая учительница из местного колледжа, она жила в 72-й квартире дома № 16 по улице Хабарова. Судьба еще троих человек до сих пор остается неизвестной. Между тем как сообщили в МЧС, на верхних этажах дома завершили разбор опасных конструкций, которые могли вызвать дальнейшее обрушение.

Утром 15 января на месте трагедии возобновили разбор завалов. Ночью спасателям пришлось прервать работы и отозвать с верхних этажей большинство людей. Всё дело в четырех плитах, которые могли обрушиться в любую минуту. Теперь они демонтированы и ничего не мешает продолжать операцию.

На месте по-прежнему работают десятки человек и несколько единиц спецтехники. Число жертв трагедии растет. Сегодня спасатели обнаружили под завалами тело ещё одной женщины. Таким образом, погибших теперь двое. Без вести пропавшими остаются три человека.

Из пункта временного размещения, который организовали в ближайшей школе, людей перевезли в гостиницу. Смогут ли они вернуться в свои квартиры — станет известно только после технической экспертизы дома. Для этого из Ростова в Шахты привезли новейший диагностический комплекс «Стрела». Но уже понятно — помимо двух верхних, восьмого и девятого этажей, серьезно пострадали несущие стены седьмого, в которых обнаружили трещины.

О силе взрыва можно судить по расстоянию, на которое отбросило обломки. Металлическая конструкция, скорее всего, часть балконного ограждения, перелетела на противоположную сторону улицы, чудом никого не задела и не повредила автозаправочную станцию, которая находится напротив дома.

Жалобы на запах газа от жильцов дома поступали не раз. Последняя — чуть больше месяца назад. Жители пишут в соцсетях, что в квартирах было очень холодно, поэтому людям приходилось спать в одежде и оставлять на ночь горящие газовые конфорки. А это значит, что в любой момент пламя могло погаснуть, а газ почти мгновенно заполнить квартиру.

В правительстве РФ сейчас ищут варианты решения «газовой» проблемы

Министры предлагают добавлять в топливо больше примесей, чтобы люди могли сразу распознать утечку. Другой вариант — повсеместная установка плит с автоматическим отключением. Как только огонь гаснет, сразу перекрывается подача газа. Но и у этого предложения есть свои недостатки, рассказал Пятому каналу эксперт по жилищному праву Виктор Федорук.

— Плиты с функцией самоотключения — это хорошо, и нужно это делать. Они уже есть в продаже, и в новых домах, как правило, жители покупают и устанавливают такие плиты, но это не панацея от всех бед, которые у нас на сегодня есть. Нужно целый комплекс совершить мероприятий, в том числе и правительству, которое нарушило порядок проведения контроля за содержанием внутридомовых и внутриквартирных сетей подачи газа, — уверен специалист.

Эксперты говорят, что фатальную роль могут сыграть даже оконные рамы. Деревянные легче вылетают от взрывной волны, а значит больше шансов, что стены дома уцелеют. Но все это больше похоже на популистские идеи, нежели на реальное решение проблемы. Две крупные трагедии — в Магнитогорске и Шахтах — всего за один неполный месяц, много даже для такой большой и холодной страны, как Россия.

Ранее Пятый канал публиковал первое видео с места взрыва газа в жилом доме города Шахты.

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