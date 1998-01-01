Фото: В Саратовской области рухнула часть кровли здания школы

Участок кровли здания школы № 8 обрушился в Новоузенске Саратовской области. Об этом Пятому каналу рассказали представители экстренных служб. По предварительным данным, инцидент произошел в 8:40 утра во вторник, 15 января. В этот момент в учебном заведении находились 117 школьников и восемь преподавателей.

Сообщается, площадь обрушения составила 150квадратных метров. По счастливой случайности никто не пострадал, так как в кабинеты куски кровли не провалились. Дальнейшее обрушение не предвидится.

Пятый канал

Отмечается, что не так давно проводился капитальный ремонт крыши здания.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Шахтах продолжают искать четверых жителей в разрушенном доме.