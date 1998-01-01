Госдума разрешила пенсионерам не доказывать отсутствие долгов за капремонт

Госдума РФ отменит необходимость доказывать отсутствие долгов за оплату капремонта при получении компенсации расходов на услуги ЖКХ. Соответствующий закон был принят депутатами на пленарном заседании во вторник, 15 января.

Жилищный кодекс Российской Федерации позволяет пожилым россиянам получать компенсацию за средства, потраченные на получение услуг ЖКХ. Так, для граждан старше 70 лет сумма компенсации составляет 50% от потраченных денег, для граждан старше 80 — 100%. Однако для получения выплат необходимо доказать, что у претендента нет задолженностей по взносам на капитальный ремонт. Сейчас это возможно сделать, лишь предъявив оплаченные квитанции за каждый месяц.

Новый закон позволяет снять это обязательство с россиян. Узнавать, есть ли у собственника долги, органы исполнительной власти или уполномоченные организации в каждом регионе будут сами. Для этого они будут направлять запрос региональным операторам или владельцам специальных счетов, на которые поступает оплата услуг ЖКХ от граждан.

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