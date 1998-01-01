Жуткое столкновение автобуса и троллейбуса в Казани попало на видео

В сеть попало видео столкновения автобуса и троллейбуса на пересечении улиц Сахарова и Закиева в Казани 14 января. На кадрах с камеры видеонаблюдения можно заметить, что транспортные средства столкнулись на такой скорости, что пассажиров откинуло с их мест на пол, после чего некоторые из них не смогли встать. Также серьезные повреждения получил и сам общественный транспорт.

По информации ТАСС, в результате ДТП пострадали три человека. Двое из них находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Пятый канал сообщал, как автобус переехал пожилую женщину в Иркутске. Пострадавшая получила множественные переломы.