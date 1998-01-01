Видео провала грунта в Москве, из-за которого перекрыта Ферганская улица

В Москве из-за провала грунта движение по Ферганской улице от Академика Скрябина до Сурского проезда. Асфальт просел утром во вторник, 15 января, из-за подмыва грунтовыми водами. В результате посреди проезжей части появилась яма глубиной в полтора метра и шириной в четыре.

Сейчас на месте работают городские службы столицы. Они приступили к ремонтным работам. Известно, что в результате происшествия коммунальные сети не повреждены.

— Городские службы оперативно прибыли на место проседания грунта на улице Ферганской и приступили к ремонтным работам. В результате инцидента коммунальные сети не повреждены, отключение потребителей от тепло- и водоснабжения не было, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства Москвы.

Ферганская улица играет важную роль в транспортной системе юго-востока Москвы, она дублирует Волгоградский и Рязанский проспекты. Объехать перекрытый участок можно по Сормовскому проезду в обе стороны, а также по Сурскому проезду и улице Академика Скрябина.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что из-за подтопления утром 15 января также не работал участок Филевской линии столичного метро. Некоторое время поезда не ходили между станциями «Александровский сад» и «Багратионовская».