Появились фото провала грунта, из-за которого перекрыли Ферганскую улицу в Москве

В Москве из-за провала грунта движение по Ферганской улице от Академика Скрябина до Сурского проезда. Грунт просел утром во вторник, 15 января, из-за подмыва грунтовыми водами. В результате в асфальте образовалась яма глубиной в полтора метра и шириной в четыре.

Пятый канал

Ферганская улица играет важную роль в транспортной системе юго-востока столицы, она дублирует Волгоградский и Рязанский проспекты.

Пятый канал

Ранее Пятый канал сообщал о том, что из-за подтопления утром 15 января также не работал участок Филевской линии столичного метро. Некоторое время поезда ходили между станциями «Александровский сад» и «Багратионовская».