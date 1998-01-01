Директор московского офиса «Евросети» замерз насмерть

В Москве насмерть замерз директор одного из офисов компании «Евросеть» Дмитрий Ефимов. 12 января поступила информация, что мужчина пропал. На его поиски бросились волонтеры и полицейские.

Спустя два дня тело 29-летнего директора нашли на окраине Москвы в лесу под снегом. Как сообщает агентство «Москва», погибший лежал в лесополосе в 200 метрах за автобусной остановкой у деревни Румянцево возле Киевского шоссе. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

На данный момент тело москвича доставлено в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Ранее Пятый канал показывал видео, на котором запечатлены последние минуты жизни лыжника на Эльбрусе. Экстремал спускался со склона в запрещенном месте и попал в небольшую лавину, из которой не смог выбраться.