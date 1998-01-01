Видео: В «Мосметрострое» раскрыли причины затопления метро в Москве

Сценарий фильма-катастрофы едва не стал реальностью в московском метро сегодня, 15 января. Рано утром затопило три станции на Люблинско-Дмитровской линии. Вода хлынула из тоннеля на пути на «Окружной», «Верхних Лихоборах» и «Селигерской».

Причиной случившегося называют гидроудар во время строительных работ второго вестибюля станции «Окружная». На ликвидацию аварии и откачку воды понадобилось почти шесть часов.

ЧП произошло в утренний час пик: тысячи москвичей опоздали на работу. Пришлось экстренно организовать резервную схему движения. На линию вышли 50 автобусов, которые перевозили людей бесплатно. Невольным заложникам подземки обещали выдать справки для предъявления работодателю.

Ранее Пятый канал показал видео с места происшествия в метро.