Видео: В «Мосметрострое» раскрыли причины затопления метро в Москве

, 19:36 Видео 25

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» метрополитена оказались закрыты для пассажиров утролм 15 января.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, Пятый канал

Сценарий фильма-катастрофы едва не стал реальностью в московском метро сегодня, 15 января. Рано утром затопило три станции на Люблинско-Дмитровской линии. Вода хлынула из тоннеля на пути на «Окружной», «Верхних Лихоборах» и «Селигерской».

Причиной случившегося называют гидроудар во время строительных работ второго вестибюля станции «Окружная». На ликвидацию аварии и откачку воды понадобилось почти шесть часов.

ЧП произошло в утренний час пик: тысячи москвичей опоздали на работу. Пришлось экстренно организовать резервную схему движения. На линию вышли 50 автобусов, которые перевозили людей бесплатно. Невольным заложникам подземки обещали выдать справки для предъявления работодателю.

Ранее Пятый канал показал видео с места происшествия в метро.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

19:43
На юге Петербурга прорыв трубы с кипятком очевидцы сняли на видео
19:36
Видео: В «Мосметрострое» раскрыли причины затопления метро в Москве
19:28
Видео: Тысячи учителей в Греции и США вышли на забастовку
19:20
Магия чисел: Как выбрать «красивую дату» для свадьбы — советы нумеролога
19:12
Видео: 77-летняя пенсионерка проплыла подо льдом Байкала
19:02
Звезда группы «Ранетки» почти ослепла на один глаз
19:01
Видео: Кай Метов и его молодая подруга показали свой роскошный особняк
18:56
Видео: Назван самый комфортный город России
18:51
Владимир Путин сменил посла России в ЦАР
18:47
«Влюбилась не в того»: Солистка группы SEREBRO призналась в любви к Егору Криду
18:29
Видео: Папарацци сняли Мадонну с «восковым» лицом после пластической операции
18:19
Патрушев рассказал о роли России в снижении террористической активности в мире
18:12
Видео: Более 200 пар влюбленных встали в очередь в Петербурге ради красивых свадебных дат
18:07
Адвокат Жорин: Футболист Дмитрий Тарасов должен по алиментам 7,5 миллионов рублей
18:00
Фигуристка Медведева рассказала, где хотела бы жить в будущем
17:51
«Терминатор!»: Фигурист Ягудин зло подшутил над женой, попавшей в больницу
17:47
Спасатели обнаружили под завалами в Шахтах тела еще двоих погибших
17:43
Что объединят Ольгу Бузову и Бритни Спирс: Пять фактов из жизни звезд
17:39
Фото: Джим Керри изобразил Дональда Трампа с окровавленной пилой
17:34
На Гайдаровском форуме обсудили, как повысить качество образования в России

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама