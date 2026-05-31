Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Геническу в Херсонской области
В результате атаки погиб ребенок.
Фото: МАХ/Владимир Сальдо/SALDO_VGA
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Число пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ по Геническу в Херсонской области возросло. Врачи оказывают помощь 11 местным жителям. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере МАКС.
«Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести», — отметил глава региона.
Ранее сообщалось, что шестилетний ребенок погиб в результате этой атаки. На тот момент было известно о шести пострадавших. Все получившие ранения — мирные жители.
Регионы России с начала специальной военной операции регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. ВСУ обстреливают приграничные регионы нашей страны как беспилотниками, так и ракетами.
Прежде 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали школу бокса в Энергодаре. Три года назад в здании были завершены масштабные работы по капитальному ремонту, напомнил мэр города Максим Пухов, но куда страшнее то, что в здании могли оказаться дети. Особенно цинично, отметил градоначальник, что удар пришелся именно по спортивному объекту — по месту, где воспитываются характер, сила воли и стремление к победе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 31 мая
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 216 украинских беспилотников
- 31 мая
- В Ростовской области вспыхнуло топливное хранилище в результате атаки БПЛА
- 31 мая
- Перехватчики и мобильные группы ПВО: как Россия защищает небо от дронов ВСУ
- 30 мая
- Силы ПВО за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников над регионами России
- 30 мая
- Жертвами атаки ВСУ на Белгородскую область стали два человека
- 29 мая
- Будет жесткий ответ: Путин о последствиях атаки по базам ПВО России
- 29 мая
- ВСУ нанесли удар по школе и детсаду в Запорожской области
- 29 мая
- Число жертв атаки ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух человек
- 29 мая
- В результате удара дронов ВСУ по Волгоградской области погиб мужчина
- 29 мая
- В результате удара дронов ВСУ топливный объект загорелся в Ярославской области
Читайте также
64%
Нашли ошибку?