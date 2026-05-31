Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Геническу в Херсонской области

Число пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ по Геническу в Херсонской области возросло. Врачи оказывают помощь 11 местным жителям. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере МАКС.

«Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести», — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что шестилетний ребенок погиб в результате этой атаки. На тот момент было известно о шести пострадавших. Все получившие ранения — мирные жители.

Регионы России с начала специальной военной операции регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. ВСУ обстреливают приграничные регионы нашей страны как беспилотниками, так и ракетами.

Прежде 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали школу бокса в Энергодаре.

