Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Геническу в Херсонской области

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 101 0

В результате атаки погиб ребенок.

Сколько человек пострадало в Херсонской области 31 мая

Фото: МАХ/Владимир Сальдо/SALDO_VGA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Число пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ по Геническу в Херсонской области возросло. Врачи оказывают помощь 11 местным жителям. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере МАКС.

«Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести», — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что шестилетний ребенок погиб в результате этой атаки. На тот момент было известно о шести пострадавших. Все получившие ранения — мирные жители.

Регионы России с начала специальной военной операции регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. ВСУ обстреливают приграничные регионы нашей страны как беспилотниками, так и ракетами.

Прежде 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали школу бокса в Энергодаре. Три года назад в здании были завершены масштабные работы по капитальному ремонту, напомнил мэр города Максим Пухов, но куда страшнее то, что в здании могли оказаться дети. Особенно цинично, отметил градоначальник, что удар пришелся именно по спортивному объекту — по месту, где воспитываются характер, сила воли и стремление к победе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
31 мая
Силы ПВО России за ночь уничтожили 216 украинских беспилотников
31 мая
В Ростовской области вспыхнуло топливное хранилище в результате атаки БПЛА
31 мая
Перехватчики и мобильные группы ПВО: как Россия защищает небо от дронов ВСУ
30 мая
Силы ПВО за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников над регионами России
30 мая
Жертвами атаки ВСУ на Белгородскую область стали два человека
29 мая
Будет жесткий ответ: Путин о последствиях атаки по базам ПВО России
29 мая
ВСУ нанесли удар по школе и детсаду в Запорожской области
29 мая
Число жертв атаки ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух человек
29 мая
В результате удара дронов ВСУ по Волгоградской области погиб мужчина
29 мая
В результате удара дронов ВСУ топливный объект загорелся в Ярославской области
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Деньги польются рекой: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июнь 202...

Последние новости

22:09
До 36 человек увеличилось число отравившихся в кафе паназиатской кухни в Пятигорске
21:48
Девять округов Херсонской области остались без света в результате атаки ВСУ
21:35
Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Геническу в Херсонской области
21:21
Жена Сафонова составила российский флаг из пакетов на финале Лиги чемпионов
20:54
«В памперсах буду спокоен»: Тарасов про будущее российского кино
20:23
Мировой рекорд установили на турнире по настольному теннису в Москве

Сейчас читают

«Иногда хочется налупениться от души»: Бабкина про лишние килограммы
«Зачем ты сюда приперлась»: женщина рассказала об избиении дочери в московском ЖК
Супруг обзывает: 40 лет брака обернулись для жены проблемами со здоровьем
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео