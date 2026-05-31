Девять округов Херсонской области остались без света в результате атаки ВСУ

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Специалисты уже работают над восстановлением электричества.

Почему девять округов Херсонской области остались без света

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Девять округов Херсонской области оказались полностью обесточены в результате очередной атаки украинских беспилотников. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал Владимир Сальдо в личном блоге.

Без света остались жители Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского и Новокаховского округов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинского беспилотника на Геническ в Херсонской области погиб шестилетний ребенок. Число пострадавших уже увеличилось до 11 человек. Кроме того, пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко сообщил, что повреждены два многоквартирных дома и шесть легковых автомобилей.

Девять округов Херсонской области остались без света в результате атаки ВСУ
