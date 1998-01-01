На Гайдаровском форуме обсудили, как повысить качество образования в России

Комфортную среду будущего предстоит сформировать тем, кто сейчас только учится в школе. Как сделать образование действительно качественным, обсудили во вторник, 15 января, в Москве в рамках Гайдаровского форума. Многие родители готовы платить за частные школы, но нередко это просто мода, а вот научные знания за деньги не купишь.

Гайдаровский форум проходит уже в десятый раз. Это престижная международная площадка для обсуждения самых актуальных экономических и социальных проблем России и мира. В этом году форум собрал рекордные 16 тысяч участников.

Ранее Пятый канал, что семьям с детьми предоставят новые льготы по ипотеке. Об этом решении сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.