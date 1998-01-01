Татьяна Голикова: Семьям с детьми предоставят новые льготы по ипотеке

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Изменения уже согласовали в правительстве РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Для семей с детьми российским правительством согласованы новые льготные меры по ипотеке. Об этом решении рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.

Как пояснила Голикова, речь идет о продлении срока действия льгот и формы их предоставления.

— Это увеличение периода, на который устанавливается льготная процентная ставка, либо установление льготной процентной ставки на весь период кредита; предоставление субсидии исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на четыре процентных пункта, — сказала она.

Также представительница правительства отметила, что министрами было согласовано единовременное возмещение кредитору суммы, на которую он снизил размер денежных обязательств семьи с ребенком. Кредитной организации вернут до 10% суммы либо до 450 тысяч рублей, если десятая часть кредита превышает эту сумму.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Сбербанк и ВТБ увеличили процентные ставки по ипотеке в 2019 году.

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