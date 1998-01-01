Видео: В Петербурге состоялась премьера спектакля о японском самурае Нобунага

, 17:29 Репортаж 17

Экспериментальная постановка со смешением русских и японских элементов завоевала любовь зрителей.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Русский балет до неузнаваемости преобразился. В Петербурге состоялась премьера спектакля о японском самурае, основанного на реальных событиях. Правда жанр пока не берется определить ни одни из критиков, ведь авторы соединили кабуки — это традиционные японские танцы — и русский классический балет.

История про легендарного самурая Нобунага — словно неприкосновенный эпос. Спектакль впервые показывают за пределами его родины. Японскую атмосферу артисты тоже с собой привезли. Классический петербургский театр преображается на восточный манер.

С первых шагов танцовщики жалуются: пол в русском драмтеатре слишком сколький. Для плавных движений это критично, пришлось срочно наклеивать заплатки из липкой ленты. В остальном на сцене все по правилам традиционного японского театра. Среди артистов ни одной женщины, зато среди мужчин настоящие звезды мирового балета.

Фарух Рузиматов главную роль исполняет не только на российской премьере — самурая танцует и в Японии. Там его сразу приняли за своего. Местный педагог помог разве что медитативные практики освоить.

— Были артисты кабуки, которые меня никогда в жизни не видели ни в каком качестве. Даже они отнеслись ко мне довольно благосклонно. Сказали, что в принципе убедил, — поделился народный артист театра Фарух Рузиматов.

В Японии российского танцовщика давно боготворят, и Рузиматов отвечает взаимностью. Теперь знаменитые пируэты у него переходят в рубленные движения, больше напоминающие элементы из боевых искусств. Носителям японской культуры понравилось.

— Он не то что здорово исполняет — он есть Нобунага. Вот в чем прелесть! –прокомментировал творчество своего коллеги артист балета Морихиро Ивата.

Звезда японского балета наоборот приехал в Россию постигать хореографическую классику. Морихиро Ивата стал первым иностранцем, которого в Большом театре взяли солистом, и супругу здесь нашел. За три десятилетия японец не только погрузился в классический балет, но и научился плохому.

— Японцы никогда не опаздывают. Я уже опаздываю. То есть я уже не японец, — шутит артист.

Спектакль получился интернациональным. Хотя и в Японии, и в России театральные эксперименты воспринимают настороженно, кабуки с классикой смело перемешали. Постановку о подвигах самурая обозначили как хореографическую драму-экшн.

 — Поначалу нам требовался переводчик. Но как только мы сделали первые шаги на сцене, как только посмотрели друг на друга, то сразу все начали понимать без посторонней помощи, — рассказал артист японского театра Ранко Фудзима.

Все же в Японии балет оказался невиданной смелостью. Помимо того, что национального героя играет российский танцовщик, есть и кощунственное отклонение от строгих канонов. Вопреки традиции кабуки, где на сцене могут находиться только мужчины, все музыканты в спектакле — это женщины. И далеко не все из них прячутся за кулисами.

Ранее Пятый канал рассказал, что Парижская опера не разрешила Полунину танцевать в «Лебедином озере». Решение отказать российскому артисту в участии в постановке приняла арт-директор главного французского учреждения оперы и балета Орели Дюпон.

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