В возрасте 86 лет умер народный артист России Алексей Дуров

Народный артист России, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова Алексей Дуров скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Более полувека Дуров посвятил сцене Ульяновского драматического театра, куда попал по распределению после окончания ГИТИСа в 1966 году.

Актер родился в 1940 году в Серпухове. В 1962-м он поступил в ГИТИС имени Луначарского, где его педагогами стали Борис Бибиков и Ольга Пыжова. После выпуска Дуров начал работать в Ульяновском драматическом театре, где его наставницей стала режиссер Вера Ефремова.

За годы работы актер исполнил множество крупных ролей. Среди спектаклей с его участием — «Маскарад», «Бешеные деньги», «Дело Артамоновых», «Любовь Яровая» и «Поднятая целина». Дуров также выходил на сцену в образе Владимира Ульянова.

С 1987 года артист стал одним из ключевых актеров труппы Юрия Копылова. Он был занят в постановках «Ричард II», «Трехгрошовая опера», «Волки и овцы», «Монархи», «Обрыв» и «Генрих IV». Спектакли «Монархи» и «Обрыв» были удостоены Государственной премии России.

Одними из последних театральных работ Дурова стали Старик в спектакле «Бедная Лиза» по повести Николая Карамзина и Сила Грознов в комедии Александра Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше».

В 2002 году имя актера внесли в Золотую книгу Почета Ульяновской области, тогда же ему присвоили звание почетного гражданина региона. В 2008 году Дуров получил звание народного артиста Российской Федерации, а в 2010-м был награжден почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель».

В театре выразили соболезнования родным и близким артиста, назвав его уход тяжелой утратой для коллектива.

Прощание с Алексеем Дуровым пройдет 5 ноября 2026 года в Ульяновском драматическом театре имени И. А. Гончарова. Церемония состоится с 11:00 до 12:00 по адресу: улица Спасская, дом 12а.

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