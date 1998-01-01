Магия чисел: Как выбрать «красивую дату» для свадьбы — советы нумеролога

, 19:20 Эксклюзивное интервью 24

Нумеролог Клара Кузденбаева рассказала, в какое время лучше всего жениться.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В последнее время молодожены становятся все больше одержимы «красивыми датами». Как правильно рассчитать дату свадьбы, чтобы укрепить брак, рассказала нумеролог Клара Кузденбаева. По словам эксперта, люди всегда любили жениться в «красивые даты». Влюбленные пары верят, что это поможет укрепить союз и сделать семью счастливой. Однако на деле все намного сложнее. Нумеролог объяснила, что понятие «совместимости» в супружеской жизни играет куда большую роль. Влюбленные должны подходить друг другу на духовном, физическом, ментальном уровнях и в сексуальном плане.

Кузденбаева не отрицает, что «красивая дата» — тоже хорошо, но вовсе не повод проводить бессонные ночи у ЗАГСа.

— Когда человек вышел замуж в «красивую дату», и брак выдался счастливым — это тоже хорошо. Срабатывает механизм, что моя семейная жизнь будет счастливой. Но для того чтобы брак был счастливым, гармоничным, стабильным недостаточно одной красивой даты, — поделилась эксперт в беседе с корреспондентом Пятого канала.

По словам Клары, любовь — это в первую очередь обмен энергиями. Брак должен быть «судьбовластным», идти по судьбе. Нумеролог привела примеры таких идеальных союзов. По ее словам, браки Яны Рудковской и Евгения Плющенко, Анжелики Варум и Леонида Агутина можно назвать предопределенными. Особо выделила Кузденбаева пару Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. По словам эксперта, союз этих знаменитостей должен быть самым крепким, ведь в техническом раскладе у них одинаковый набор цифр. Клара отметила, что этот набор не соответствует датам рождения.

Нумеролог уверена, что магия чисел существует. Всех тянет выходить замуж в «красивые даты», потому что на них действует волшебство. Невезучим людям Кузденбаева дала простой совет.

— Полюбите числа, которых вы боитесь, и тогда удача повернется к вам лицом.

Эксперт рассказала, что выбор свадебной даты в каждом случае уникален. У каждого человека есть свои «счастливые числа», в которые нужно планировать брак. Чтобы выяснить свою дату, нужно сложить все числа даты рождения, привести к целому числу и посмотреть, чему оно будет кратно.

— Например, если девятка, то счастливые числа: 9, 18, 27. Если восьмерка — 8, 16, 24, — пояснила нумеролог.

Ранее Пятый канал рассказывал, что будущие молодожены, спешащие забронировать дату свадьбы, перекрыли дорогу возле ЗАГСа в Петербурге и выстроились в очередь длиной в десятки метров.

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