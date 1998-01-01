Ольга Серябкина: сияю даже в черном, потому что любовь — видео

, 7:22 Видео 37

Солистка группы SEREBRO опубликовала в сети свой новый «лук».

Фото, видео: Instagram @serebro_official

Известная российская певица Ольга Серябкина, солистка группы SEREBRO выложила в Instagram видео, где она предстала перед поклонниками в черном полупрозрачном платье. Фанаты незамедлительно отреагировали на публикацию восторженными комментариями.

— Просто бомба!!!

— Больше, чем идеально. Боже, я не могу!

— Просто Вааауууу!!!!

— На Натали Портман из Черного Лебедя тут похожа.

Нашлись пользователи, чья фантазия пошла еще дальше. Кто-то сравнил девушку с дьяволицей, и предложил для завершения образа добавить красные контактные линзы.

Видео за два часа набрало более 130 тысяч лайков.

Ранее Пятый канал рассказал, что Ольгу Серябкину перепутали со Скарлет Йоханссон из-за новой прически.

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