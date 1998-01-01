Известная российская певица Ольга Серябкина, солистка группы SEREBRO выложила в Instagram видео, где она предстала перед поклонниками в черном полупрозрачном платье. Фанаты незамедлительно отреагировали на публикацию восторженными комментариями.
— Просто бомба!!!
— Больше, чем идеально. Боже, я не могу!
— Просто Вааауууу!!!!
— На Натали Портман из Черного Лебедя тут похожа.
Нашлись пользователи, чья фантазия пошла еще дальше. Кто-то сравнил девушку с дьяволицей, и предложил для завершения образа добавить красные контактные линзы.
Видео за два часа набрало более 130 тысяч лайков.
Ранее Пятый канал рассказал, что Ольгу Серябкину перепутали со Скарлет Йоханссон из-за новой прически.