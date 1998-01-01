Зураб Церетели получил высшую награду Министерства культуры России

Российский скульптор и живописец, президент Российской академии художеств Зураб Церетели удостоен почетного знака «За вклад в российскую культуру». Высшую награду Министерства культуры РФ ему вручил лично глава ведомства Владимир Мединский.

Вручение награды состоялось во вторник, 15 января, на заседании президиума академии. Само заседание было приурочено к юбилею Зураба Константиновича — 4 января именитому творцу исполнилось 85 лет.

— Я хотел бы вам символически в качестве подарка преподнести высшую ведомственную награду Министерства культуры — серебряный знак «За вклад в российскую культуру», очень редкий, — сказал Мединский, вручая награду. Как отметил министр культуры РФ, удостоены ее были всего 185 человек за всю историю существования ведомства.

Поздравить великого мастера с праздником и вручить ему подарки пришли многие. Например, известный российский художник Никас Сафронов подарил Церетели одну из своих картин. Те, кто не смог присутствовать на церемонии лично, передавали поздравления и теплые пожелания в телеграммах — как сообщает ТАСС, всего пришло более 220 посланий, в том числе от спикера Совфеда Валентины Матвиенко и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что непосредственно в день юбилея Зураба Церетели телефонным звонком поздравил президент России Владимир Путин.