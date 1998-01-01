«Бывший наркоман?» — Стас Пьеха шокировал фанатов своим признанием

, 21:21 Видео 8

В своем Instagram певец рассказал, что в 16 лет принимал наркотические вещества.

Фото, видео: Instagram @wolfieha

Внук знаменитой эстрадной певицы Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого певец Стас Пьеха выложил на своей страничке в Instagram видео со съемок передачи. Во время записи российскому исполнителю было всего 16 лет. Под публикацией он рассказал, какой была его жизнь в эти годы. Об этом сообщают Дни.ру.

Пьеха признался, что принимал наркотические вещества. В подростковом возрасте он весил всего 49 килограммов и почти не питался. Такой образ жизни стал причиной проблем со здоровьем. Артист рассказал, что провел немало времени в реанимации и получил «тройку» нешуточных диагнозов от врачей.

— Я имел 2 реанимации за плечами, у меня часто отнимались ноги, и я вынужден был сидеть или лежать, пока не пройдет действие синтетического заменителя героина. К тому времени я уже употребляю пятый год и имею пару-тройку диагнозов. Уже умирают люди, с которыми я употреблял— поделился артист под постом.

Путь к исцелению у Пьехи занял почти 20 лет.

Фанаты певца были шокированы прочитанным. Они завалили кумирами вопросами о пагубном пристрастии. Поклонники не знали об этом сложном периоде жизни российской звезды.

— Вы бывший наркоман?!

— Как Вы вообще выжили? У меня мои друзья-ровесники столько нахоронились своих младших братьев и сестер… Сейчас им было бы под сорок…

–Даже не верится, что у внука Эдиты Пьехи были такие моменты в жизни! — возмутились пользователи.

Однако другие похвалили Стаса за проделанный путь к оздоровлению.

— Стас, вы большой молодец! Круто, что вы смогли проделать такую огромную работу над собой, а ещё круче, что вы помогаете людям, которые столкнулись с этой бедой!

Ранее Пятый канал рассказал, что глава Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Народной артистке СССР Эдите Пьехе орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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