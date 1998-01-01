Пятилетка Порошенко: президент Украины обозначил привычные амбициозные цели

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Маховик предвыборной кампании продолжает раскручиваться и в привычной для себя мере глава украинского государства обещает то, что так и не смог выполнить за первый президентский срок.

Фото: globallookpress.com

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 15 января, прибыл в город Луцк на встречу с бизнесменами и общественниками, в ходе которой вновь обозначил амбициозные цели, которые по его словам стоят перед руководством страны и им самим.

— Моя цель на следующие пять лет — Украину сделать энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом, — цитирует ФАН заявление Порошенко.

И, конечно, же может в этом помочь борьба с коррупцией, с которой и призвал биться президент Незалежной в сфере топливной промышленности. Порошенко заявил, что «воровать газ, а затем списывать на госдолг нельзя». А чтобы отрасль развивалась, он даже пообещал выделить государственные субсидии. И это при том, что в стране цены на газ и коммунальные платежи запредельные и многие украинцы сидят дома без отопления, включая столицу — Киев.

О независимости страны от импортируемых энергоресурсов Порошенко ведет речь с самого начала своего президентства. В частности, он активно стремился уйти от российского газа. Итог — Киев теперь покупает его же, но у Европы и дороже.

А теперь еще и новая напасть. Запуск «Северного потока — 2» может окончательно лишить Украину возможности зарабатывать на транзите российского голубого топлива, а ведь именно эта возможность и давала хоть какую-то надежду на энергонезависимость страны, так как она напрямую зависела от состояния газотранспортной системы Незалежной, которая уже сейчас приходит в негодность.

Пока Петр Порошенко продолжает обещать все то же, что ему не удалось выполнить за период первого президентства его потенциальный конкурент на будущих президентскийх выборах комик Владимир Зеленский выпустил ролик, в котором сымитировал похороны предположительно действующего главы государства Петра Порошенко и пообещал ему «адские муки за высокие цены на газ».

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