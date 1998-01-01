Стала известна предварительная причина смертельного ДТП под Воронежем

Гололед мог стать причиной страшной аварии под Воронежом, в которой погибли восемь человек. Водитель Lexus не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался сразу в две легковушки. Машины мгновенно загорелись, шансов выжить у людей не было.

Известно, что среди погибших — Александр Тищенко — директор Оскольского электрометаллургического комбината, одного из ведущих предприятий в отрасли. Он был пассажиром того самого Lexus. В компании заявили, что окажут помощь родным и близким всех жертв этой трагедии.

Региональное МВД возбудило уголовное дело по факту произошедшего по статье — «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Все автомобили были проверены на предмет технической неисправности. Все результаты пока не раскрываются и приобщены к материалам дела.

Как сообщал ранее Пятый канал, водитель Lexus, в котором находился Тищенко, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся еще с двумя иномарками. Автомобили молниеносно загорелись. Шансов выжить в этой аварии не было.