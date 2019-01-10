Окровавленный пластырь на правой руке Дональда Трампа озадачил медиков. На прошлой неделе американского лидера дважды видели с заклеенной кистью, пишет издание Politico.
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На одном из них глава Белого дома дает интервью ведущему Fox News Шону Ханнити. На кисти Трампа хорошо видно пластырь с кровавым пятном. У журналиста, к слову, также заклеена внешняя сторона ладони. Комментируя подобное совпадение, Ханнити заявил, что не сговаривался с президентом, а травму получил на тренировке.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс успокоила взволнованную медицинскую общественность и сообщила, что Трамп повредил руку, когда веселился с сыном Бэрроном.
Ранее Пятый канал рассказывал об операции на почках, которую перенесла первая леди США Меланья Трамп.