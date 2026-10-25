Не сократили смену перед праздником? За лишний час положена компенсация

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 15 0

Светлана Бессараб напомнила, что нормы Трудового кодекса распространяются и на сотрудников со сменным графиком.

Будет ли сокращенка перед праздниками при сменном графике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Депутат Бессараб: сокращенка перед праздниками положено даже при сменном графике

Рабочая смена перед праздничным днем должна быть на час короче даже при сменном графике. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.

«На сменных работников также распространяются нормы Трудового кодекса. Смена, если она непосредственно предшествует праздничному дню, сокращается на один час», — пояснила депутат.

Если сократить рабочую смену невозможно из-за особенностей производства, сотруднику должны предоставить выбор: получить повышенную оплату или взять дополнительное время отдыха. Бессараб уточнила, что повышенная оплата в таком случае рассчитывается по аналогии с оплатой сверхурочной работы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 1 марта 2027 года в Трудовом кодексе официально закрепят понятие стажировки.

Для стажеров введут отдельный статус, срочный трудовой договор сроком до шести месяцев и обязательное наставничество.

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