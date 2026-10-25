Долги в восемь раз больше: Путин сравнил экономическое положение России и ЕС

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

Президент привел показатели задолженности РФ и Италии, а также обратил внимание на различия в промышленной динамике.

Сколько составляет внешний долг России — ответ Путина

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Путин: внешний долг России составляет 2,6% ВВП

Внешний долг России равен 2,6% валового внутреннего продукта, а совокупный государственный долг — 17,5%. Об этом сообщает ИС «Вести».

«У России внешний долг всего 2,6%, а общегосударственный долг 17,5%», — сказал Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Для сравнения глава государства сослался на европейские страны, в том числе Италию, где госдолг приближается к 139–140% ВВП. По мнению президента, такой высокий уровень задолженности возник из-за системных ошибок европейского руководства в разных направлениях политики.

Кроме того, Путин указал на неодинаковую динамику промышленного производства в России и странах Евросоюза. По его словам, европейская промышленность падает, тогда как российские предприятия увеличивают выпуск.

«Кстати говоря, в России по сравнению с 2021 годом промышленное производство выросло — плюс 10%. А если говорить, скажем, про обрабатывающую промышленность, — плюс 21%», — отметил он.

Президент добавил, что спад промышленного производства в Европе влечет серьезные экономические последствия. Российская же экономика, несмотря на внешнее давление, сохраняет положительную динамику в промышленном секторе.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников 1 октября отмечал, что экономика страны остается открытой. По словам министра, это дало возможность адаптироваться к внешнему давлению и сберечь ресурсы для дальнейшего развития. Помимо этого, Решетников высказывался за единые правила международной торговли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одним из главных приоритетов бюджета на следующий год названо обеспечение безопасности государства, а также поддержка бойцов специальной военной операции и их родных.

Поиск баланса между доходами и расходами и составляет работу правительства и парламента, при этом общий вектор и там, и там понимают отчетливо. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко указала на принципиальное значение сохранения социально ориентированного семейно-центричного характера бюджета. По ее словам, детский бюджет, как его называют, на три года составляет десять триллионов рублей — продолжится предоставление материнского капитала и других семейных выплат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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