Дочь Дмитрия Маликова определилась с именем для будущего ребенка

Наследница знаменитого певца Дмитриия Маликова Стеша уже решила, как назовет свою будущую дочь. Она призналась, что влюблена в имя Елена, поэтому назовет одного из детей в честь своей мамы. Кроме того, девушка планирует большую семью и не намерена останавливаться на одном ребенке. Своими мыслями она поделилась на своей странице в Instagram.

Instagram @steshamalikova

Ее 48-летний отец уже готов стать дедушкой. Несколько месяцев назад он сообщил об этом в интервью, добавив, что дочери еще предстоит встретить любимого человека. По информации «СтарХит», 18-летняя Стефания Маликова пока не замужем, совмещает учебу, съемки и работу на телевидении.

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