Песков признался, что от слов Путина у него в жилах стынет кровь

, 9:38 41

Глава государства порой очень жестко высказывает свое мнение, рассказал представитель Кремля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

От некоторых фраз президента Владимира Путина у его пресс-секретаря Дмитрия Пескова стынет кровь в жилах. Об этом он сам признался в интервью «АиФ».

По словам Пескова, Путин «как любой нормальный мужик» может выразить свое негативное отношение к чему-либо, и иногда эти высказывания звучат так, что «в жилах стынет кровь».

Однако при этом пресс-секретарь российского лидера не стал комментировать ситуацию, когда президент в шутку предложил использовать ненормативную лексику на последнем заседании Совета по культуре, обсуждая тему допустимости мата в публичной сфере.

Ранее Пятый канал сообщал, что Дмитрий Песков не задумывается о том времени, когда он оставит пост представителя Кремля.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

9:51
Приверженцы ЗОЖ могут получить налоговые вычеты
9:38
Песков признался, что от слов Путина у него в жилах стынет кровь
9:34
Российские военные привезли гуманитарную помощь бедуинам в Сирии
9:20
Россия не намерена платить взнос в ПАСЕ
9:08
Дочь Дмитрия Маликова определилась с именем для будущего ребенка
9:00
Американский адмирал назвал Россию одним из главных морских соперников США
8:54
Сотников выиграл восьмой этап ралли «Дакар» — видео
8:42
Как изменилась звезда первой «Фабрики» Юлия Бужилова
8:31
«Мне жаль Баскова!»: Малахов вновь обрушился с критикой на беременную Лопыреву
8:20
Владимир Путин дал большое интервью сербским СМИ
8:05
Стало известно, из-за чего певица Рианна судится с собственным отцом
8:01
McDonald's потерял монополию на Big Mac
7:51
Песков: интересы жителей Курил в результате переговоров с Японией не пострадают
7:50
Видео: вторые сутки в Испании идет операция по спасению малыша из колодца
7:40
Фатальный провал Мэй и жесткий Brexit: парламент отверг проект сделки с ЕС
7:25
Назван средний размер украинской пенсии через пять лет после Евромайдана
7:15
Число погибших в теракте в Кении увеличилось до 15 человек
7:01
Как стильно одеться в 2019-м — советы российского фэшн-дизайнера
6:58
Ученые открыли новый вид «питания» черных дыр
6:30
Кровавый пластырь на руке Трампа насторожил врачей — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Партнеры канала

Из Блока на Мальдивы!

Даже в век высоких технологий миром продолжает править любовь! В предвкушении самого романтичного праздника ресторан Блок подготовил незабываемый подарок для любимых гостей!

Общество