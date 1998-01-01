Песков признался, что от слов Путина у него в жилах стынет кровь

От некоторых фраз президента Владимира Путина у его пресс-секретаря Дмитрия Пескова стынет кровь в жилах. Об этом он сам признался в интервью «АиФ».

По словам Пескова, Путин «как любой нормальный мужик» может выразить свое негативное отношение к чему-либо, и иногда эти высказывания звучат так, что «в жилах стынет кровь».

Однако при этом пресс-секретарь российского лидера не стал комментировать ситуацию, когда президент в шутку предложил использовать ненормативную лексику на последнем заседании Совета по культуре, обсуждая тему допустимости мата в публичной сфере.

Ранее Пятый канал сообщал, что Дмитрий Песков не задумывается о том времени, когда он оставит пост представителя Кремля.