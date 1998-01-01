«Зашить рот»: Советы похудения на все времена от Алены Водонаевой — видео

, 15:19 Эксклюзивное интервью 226

Телеведущая рассказала, как поддерживать себя в идеальной форме.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Пятый канал

36-летняя телеведущая и модель Алена Водонаева рассказала в интервью Пятому каналу, как поддерживать свой организм в идеальной форме.

— Единственный совет на все времена — зашить рот. 80% нашей стройности зависит от питания. Если не заниматься спортом и следить за питанием — все будет хорошо. Если вы хотите утром поесть блинчиков со сметанкой, то поешьте, только не 80, а два, и не ведро сметаны, а две ложечки — говорит модель.

Алена Водонаева, во вторник, 15 января в Петербурге представила читателям свою новую книгу под названием «Голая». Это своеобразная правда о том, как быть «настоящей женщиной».

— Я ее позиционирую, как настольную книгу для женщин, — говорит автор.

По словам автора, к писательству ее подтолкнули подписчицы в Instagram — почти 10 лет они буквально упрашивали девушку выпустить книгу. Алена признается, что почти все это время она «набирала фактуру» для своего проекта.

Ранее Пятый канал сообщил, что Алена Водонаева написала «настольную женскую Библию».

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