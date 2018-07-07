Путешествие в Карловы Вары: 72-градусные источники, горы и башня «Диана»
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф Александра Васильева
Фотограф из Петербурга Александра Васильева на новогодние праздники с семьёй отравилась в Карловы Вары. Предлагаем и вам насладиться пейзажами старейшего чешского курорта с лечебными водами.
Самая распространённая легенда про основание города связана с императором Карлом IV. Он заметил, как быстро прошли раны у его собак, пострадавших на охоте и искупавшихся после в водах источника. Заинтересовавшись этим, Карл приказал своему врачу проверить воду. Тот подтвердил её целебные свойства.
Всего в городе 12 целебных источников. Большинство из них располагаются в специально построенных вокруг них колоннадах. На фото самая ажурная из них — Садовая, в которой находится полюбившийся нам Змеиный источник, рекомендуемый для красоты кожи и волос.
А это Рыночная колоннада, в которой располагаются источники, полезные для опорно-двигательного аппарата. Это, а так же недуги пищеварительной системы и обмена веществ являются основной «специализацией» карловарских вод.
В сувенирных лавках можно купить специальные глубокие кружки, позволяющие сохранять правильную температуру. А вот из какого источника и сколько пить — вас проконсультируют врачи из местных санаториев. Даже здоровому человеку воды из нейтральных источников идут на пользу.
Неотъемлемая часть отдыха и лечения в Карловых Варах — пешие прогулки. Сам бог велел: чистый воздух и красивый город, окружённый Рудными и Доуповскими горами.
В сувенирных магазинах продаются карты с обозначенными маршрутами трёх категорий: зелёные — лёгкие, пролегающие по городским улицам, синие — с пологими подъёмами, уводящими из города в лес, красные — самые сложные подъёмы для полностью здоровых людей, ведущие к горным вершинам и смотровым башням.
Чтобы туристы не заблудились в лесу, на деревьях сделаны пометки с указанием номера маршрута.
Разноуровневость улиц создаёт живописные городские пейзажи — так и хочется сравнить Вары с пышным праздничным тортом.
Во время прогулок мы обнаружили множество памятников и табличек на стенах зданий, свидетельствующих о визитах знаменитых людей — здесь бывали Гёте, Гагарин, Бисмарк, Фрейд, Маркс, Бетховен и многие другие знаменитые во всем мире люди.
Бюст Петра I возле здания посольства Российской Федерации. Он первым из русских посетил Карловы Вары в 1711 году. Позже курорт стал популярен среди русской аристократии и творческой интеллигенции.
Тургенев жаловался кому-то из своих приятелей в письме: «Через 2 дня я еду в Карлсбад и буду жить там, и скучать, и пить вонючую воду в течение 6 недель»
Нагулявшись по городу, мы начали осваивать лесные маршруты, общая протяжённость коих составляет несколько десятков километров.
Самый простой способ посмотреть на город сверху — подняться на фуникулёре к смотровой башне «Диана», но поскольку было Рождество, подъёмник не работал и мы пошли наверх пешком.
Говорят, что «Кто не бывал на Диане, тот не видел Карловых Вар», но я бы так сказала и про другие смотровые точки горных маршрутов. Например, этот вид открывается с тропы Бетховена.
Во время прогулок нам повстречалось множество древних памятников, как, например, этот каменный алтарь.
Приятный бонус для утомлённых горной ходьбой — множество скамеек и беседок, откуда открываются красивые виды. На этой фото вдалеке виднеется башня Дианы.
На одной из троп мы нашли несколько деревянных вышек — как мы поняли потом, охотничьих. Чуть позже нам попались и следы животного, спустившегося с горы вниз.
Самый частый знаменитый посетитель курорта в прошлом — Иоганн Вольфганг фон Гёте, в сумме проведший здесь 3 года. Именно Карловым Варам посвящены строки: «Что я познал, что пережил, Что здесь впитал до самых жил, Что принял с благодарностью сердечной, В стихах бы воспевать мог бесконечно…»
Именно поэтому мы решили пройти по одному из самых сложных (и, как оказалось, красивых) маршрутов и посмотреть башню Гёте.
Интуиция не подвела: нас ожидала фигурная красная башня 1889 года постройки, оказавшаяся высотной доминантой с сигнальными огнями на крыше и расположенная куда выше популярной «Дианы».
Заснеженные пейзажи напоминают картины Брейгеля, не правда ли?
Зимние Карловы Вары можно порекомендовать тем, кто хочет восстановить физические и душевные силы в уютной и неспешной обстановке.
Фотограф: Александра Васильева