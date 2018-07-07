Путешествие в Карловы Вары: 72-градусные источники, горы и башня «Диана»

Фотограф из Петербурга Александра Васильева на новогодние праздники с семьёй отравилась в Карловы Вары. Предлагаем и вам насладиться пейзажами старейшего чешского курорта с лечебными водами.

Самая распространённая легенда про основание города связана с императором Карлом IV. Он заметил, как быстро прошли раны у его собак, пострадавших на охоте и искупавшихся после в водах источника. Заинтересовавшись этим, Карл приказал своему врачу проверить воду. Тот подтвердил её целебные свойства.

Всего в городе 12 целебных источников. Большинство из них располагаются в специально построенных вокруг них колоннадах. На фото самая ажурная из них — Садовая, в которой находится полюбившийся нам Змеиный источник, рекомендуемый для красоты кожи и волос.

А это Рыночная колоннада, в которой располагаются источники, полезные для опорно-двигательного аппарата. Это, а так же недуги пищеварительной системы и обмена веществ являются основной «специализацией» карловарских вод.

В сувенирных лавках можно купить специальные глубокие кружки, позволяющие сохранять правильную температуру. А вот из какого источника и сколько пить — вас проконсультируют врачи из местных санаториев. Даже здоровому человеку воды из нейтральных источников идут на пользу.

Неотъемлемая часть отдыха и лечения в Карловых Варах — пешие прогулки. Сам бог велел: чистый воздух и красивый город, окружённый Рудными и Доуповскими горами.

В сувенирных магазинах продаются карты с обозначенными маршрутами трёх категорий: зелёные — лёгкие, пролегающие по городским улицам, синие — с пологими подъёмами, уводящими из города в лес, красные — самые сложные подъёмы для полностью здоровых людей, ведущие к горным вершинам и смотровым башням.

Чтобы туристы не заблудились в лесу, на деревьях сделаны пометки с указанием номера маршрута.

Разноуровневость улиц создаёт живописные городские пейзажи — так и хочется сравнить Вары с пышным праздничным тортом.

Во время прогулок мы обнаружили множество памятников и табличек на стенах зданий, свидетельствующих о визитах знаменитых людей — здесь бывали Гёте, Гагарин, Бисмарк, Фрейд, Маркс, Бетховен и многие другие знаменитые во всем мире люди.

Бюст Петра I возле здания посольства Российской Федерации. Он первым из русских посетил Карловы Вары в 1711 году. Позже курорт стал популярен среди русской аристократии и творческой интеллигенции.

Тургенев жаловался кому-то из своих приятелей в письме: «Через 2 дня я еду в Карлсбад и буду жить там, и скучать, и пить вонючую воду в течение 6 недель»

Нагулявшись по городу, мы начали осваивать лесные маршруты, общая протяжённость коих составляет несколько десятков километров.

Самый простой способ посмотреть на город сверху — подняться на фуникулёре к смотровой башне «Диана», но поскольку было Рождество, подъёмник не работал и мы пошли наверх пешком.

Говорят, что «Кто не бывал на Диане, тот не видел Карловых Вар», но я бы так сказала и про другие смотровые точки горных маршрутов. Например, этот вид открывается с тропы Бетховена.

Во время прогулок нам повстречалось множество древних памятников, как, например, этот каменный алтарь.

Приятный бонус для утомлённых горной ходьбой — множество скамеек и беседок, откуда открываются красивые виды. На этой фото вдалеке виднеется башня Дианы.

На одной из троп мы нашли несколько деревянных вышек — как мы поняли потом, охотничьих. Чуть позже нам попались и следы животного, спустившегося с горы вниз.

Самый частый знаменитый посетитель курорта в прошлом — Иоганн Вольфганг фон Гёте, в сумме проведший здесь 3 года. Именно Карловым Варам посвящены строки: «Что я познал, что пережил, Что здесь впитал до самых жил, Что принял с благодарностью сердечной, В стихах бы воспевать мог бесконечно…»

Именно поэтому мы решили пройти по одному из самых сложных (и, как оказалось, красивых) маршрутов и посмотреть башню Гёте.

Интуиция не подвела: нас ожидала фигурная красная башня 1889 года постройки, оказавшаяся высотной доминантой с сигнальными огнями на крыше и расположенная куда выше популярной «Дианы».

Заснеженные пейзажи напоминают картины Брейгеля, не правда ли?