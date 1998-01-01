«10 лет назад»: Звезды участвуют в новом суперпопулярном флешмобе

, 17:31 Фото 27

Главное условие инстаграм–челленджа — показать свое фото десятилетней давности.

Фото: www.globallookpress.com

Новый флешмоб называется «#10yearschallenge» и стремительно набирает обороты в сети. Суть заключается в том, чтобы показать две своих фотографии, которые сделаны сейчас и десять лет назад.

Instagram @naikerivelli

Знаменитости также не обходят новый флешмоб стороной, поддавшись влиянию трендов и выкладывая фото. Среди именитых участников отметились: Мадонна, актриса Орнелла Мути, певец Алексей Воробьев и многие другие, кто не стал стесняться изменений в своей внешности.

Instagram @mr.alexsparrow
Instagram @madonna

Ранее Пятый канал сообщал, что российский производитель вооружений Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения принял решение присоединиться к флешмобу в поддержку британской певицы Адель. Видео, где один из мощнейших в мире пистолетов «Гюрза» «просит» исполнительницу не уходить со сцены появилось на странице предприятия в Instagram.

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