«10 лет назад»: Звезды участвуют в новом суперпопулярном флешмобе

Новый флешмоб называется «#10yearschallenge» и стремительно набирает обороты в сети. Суть заключается в том, чтобы показать две своих фотографии, которые сделаны сейчас и десять лет назад.

Instagram @naikerivelli

Знаменитости также не обходят новый флешмоб стороной, поддавшись влиянию трендов и выкладывая фото. Среди именитых участников отметились: Мадонна, актриса Орнелла Мути, певец Алексей Воробьев и многие другие, кто не стал стесняться изменений в своей внешности.

Instagram @mr.alexsparrow

Instagram @madonna

Ранее Пятый канал сообщал, что российский производитель вооружений Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения принял решение присоединиться к флешмобу в поддержку британской певицы Адель. Видео, где один из мощнейших в мире пистолетов «Гюрза» «просит» исполнительницу не уходить со сцены появилось на странице предприятия в Instagram.