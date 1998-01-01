«Битва экстрасенса»: Милонов сравнил магов с проститутками и призвал их бить

, 15:08 Эксклюзивное интервью 54

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что государству пора сформулировать позицию к такому явлению, как экстрасенсорика, поставить его вне закона, и проводить среди населения разъяснительную работу.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Депутат Виталий Милонов сравнил экстрасенсов с проститутками и призвал поставить их вне закона. О своем отношении к экстрасенсорике народный избранник рассказал в интервью Пятому каналу.

Милонов уверен, государству необходимо четко сформулировать свое отношение к такому явлению, как экстрасенсы.

 — Наиболее близкой социальной группой к экстрасенсам являются проститутки — статус проститутки является общественно порицаемым, пропаганда проституции не является законной. Так и с экстрасенсами — вся инфраструктура, связанная с пропагандой их деятельности, должна быть поставлена вне закона, — уверен народный избранник.

Параллельно с признанием деятельности магов незаконной, Милонов предложил проводить среди населения разъяснительную работу — разоблачать экстрасенсов — в том числе призвал запретить участие экстрасенсов в телешоу. Разве что в ином качестве.

 — Надо снимать шоу не «Битва экстрасенсов», а «Битва экстрасенса». Вот выпускают экстрасенса на какой-нибудь М-1 (поединки по смешанным единоборствам в закрытом ринге — Прим.ред.) и бьют его, а все смотрят, — высказал предложение Виталий Милонов.

Депутат от партии «Единая Россия» отличается своими яркими высказываниями, так он высказал инициативу о переносе съемок телестройки «Дом-2» на ядерный полигон на Новой Земле, а также предложил запретить называть колбасу колбасой. Ранее Пятый канал рассказывал об этом.

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