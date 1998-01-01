Помощница Петросяна больше не скрывает содержимое своего роскошного гардероба

Молодая помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила больше не утаивать свои брендовые наряды и аксессуары, и открыла доступ к своим фотографиям в Instagram.

Содержимому гардеробной 30-летней уроженки Тулы может позавидовать любая модница, слух которой ласкают такие имена всемирноизвестных Домов моды как Christian Dior, Dolce& Gabbana, MaxMara, Alessandro dell'Acqua и многих других.

Instagram @bruhunova

Кроме того, к зависти любой охотницы за брендами у Брухуновой для хранения всего этого «богатства» имеется отдельная гардеробная, а точнее целая комната площадью 14 квадратных метров с высотой потолков 3,5 метра.

В частности, среди фэшн-трофеев помощницы юмориста имеются сумка из телячьей кожи от Dolce& Gabbana за 150 тысяч рублей, клатч от Weekend MaxMara за 70 тысяч рублей, босоножки Alessandro dell'Acqua за 50 тысяч рублей. Не гнушается Брухунова и российскими дизайнерами — в ее коллекции есть свитер от Алены Ахмадуллиной за 100 тысяч рублей.

Instagram @bruhunova

Как пишет KP.RU, всего в гардеробной Брухуновой хранится 30 сумок, 24 пары сапог, 40 пар туфель, 24 пары балеток и кед, а также шесть шляп.

Девушка обладает и целой коллекцией очков в эксклюзивных оправах, коих более четырех десятков.

Ранее Пятый канал сообщал, что 73-летний Евгений Петросян увез молодую помощницу Татьяну Брухунову на отдых в Испанию.