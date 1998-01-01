Фото: Солистка группы «Краски» показала свое изуродованное лицо после «пластики»

, 19:30 Эксклюзивное интервью 310

Ольге Гусевой неудачно сделали пластическую операцию.

Фото, видео: ВКонтакте @Ольга Гусева

Солистка «золотого» состава Группы краски Ольга Гусева показала свое изуродованное лицо после неудачной пластической операции. Фото оказалось в распоряжении Пятого канала. Она рассказала, что 11 декабря ей сделали процедуру отек до сих пор не сошел. Девушке пришлось выступать, несмотря на сыпь.

Пятый канал

— Процедура называется биоревитализация. Делали ее 11 декабря. До сих пор хожу с этой процедурой на лице. Мне сказали, что это аллергия на препарат. Соответственно такая реакция, потому что сами папулки держатся четыре — пять дней. А я уже хожу больше месяца. Я хожу как «пятый элемент». Мне сказали, что это аллергическая реакция на препарат, они рано или поздно рассосутся. Я пила несколько антигистаминных препаратов. Но не помогло никак, — рассказала Ольга.

По словам певицы, это первая ее процедура в данном косметологическом кабинете. Он находится в Москве на Барикадной, в подвальном помещении. Вкалывали российский препарат Реви. До этого всегда работала с доктором в Петербурге, но в этот раз графики не совпали, пришлось выступать с изуродованным лицом.

По словам Ольги, ее не предупредили, что может быть аллергия, иначе бы она не согласилась на процедуру. Клинику она нашла в интернете, связалась с ней и пожалела, если в ближайшее время состояние не изменится, то она готова принимать меры.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что певица Саша Project рискует остаться без зубов и носа.

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