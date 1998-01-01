«Пиратский бизнес»: Что известно о похищенных в Бенине российских моряках

, 20:51 Эксклюзивное интервью 98

Пираты, захватившие судно с россиянами в Гвинейском заливе 2 января, вышли на связь с судовладельцем и потребовали выкуп.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

2 января у берегов африканского государства Бенин произошло нападение на контейнеровоз «MSC Mandу». Судно шло под панамским флагом, однако на его борту находились 24 моряка из России, Украины и Грузии. Вооруженные огнестрельным оружием пираты поднялись на борт корабля и похитили шестерых человек — все они оказались россиянами.

16 января председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал, что 8 января пираты связались с судовладельцем.

— 8 января представители пиратской группировки вышли на владельца. Стороны согласились вступить в переговоры. Совершенно понятно, что это не террористический акт, это обычный пиратский бизнес. То есть это деньги и ничего больше. Компания выбрала переговорщиков, которые будут вести переговоры. Это британская компания, у которой есть большой опыт. Переговоры такие начались, — рассказал Сухоруков.

По его словам, сейчас на повестке дня три вопроса.

— Сумма выкупа, порядок передачи людей, как это будет происходить и где, и самое главное, определение места, где это будет сделано. Потому что это один из важнейших моментов, потому что в африканских странах, в той же Нигерии, факт передачи выкупа является уголовно наказуемым преступлением. То есть если поймают тех, кто деньги передает, в данном случае это представители компании-судовладельца, то их тоже посадят безжалостно, — уточнил председатель Российского профессионального союза моряков.

Юрий Сухоруков также добавил, что пираты дали поговорить с судовладельцем капитану корабля Андрею Иванову, который находится в числе захваченных.

— Он сказал, что все захваченные моряки живы и здоровы, содержатся они в более-менее приличных условиях, и надеются на скорейшее освобождение, — заключил Сухоруков.

Правда пока сумма, которую требуют пираты в качестве выкупа не разглашается. Известно, что она «заоблачная». Профессиональные британские переговорщики будут работать над тем, чтобы сделать ее «более-менее приемлемой».

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

22:20
На Черниговщине священники ПЦУ вместе с боевиками захватили церковь
22:11
Автобиография Мишель Обамы поставила рекорд по продажам
22:02
Лавров призвал Европу воздействовать на Вашингтон в вопросе о ДРСМД
21:52
Журналистка Елена Бойко арестована на Украине
21:49
Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти
21:37
Помощница Петросяна больше не скрывает содержимое своего роскошного гардероба
21:14
Видео: В результате теракта на севере Сирии погибли 27 человек
21:09
Бывшая солистка HiFi рассказала подробности появления на свет сына
20:59
Видео: В Тбилиси при взрыве газа в многоэтажном доме погибли три человека
20:55
МИД РФ заявил о новых свидетельствах связей США с террористами ИГ*
20:51
«Пиратский бизнес»: Что известно о похищенных в Бенине российских моряках
20:49
В Кремле отреагировали на информацию о попытке покушения на Путина в Сербии
20:33
Василий Лановой отмечает свое 85-летие на сцене театра Вахтангова
20:21
«Бог не дал»: Актер Сергей Дорогов о несостоявшемся отцовстве
20:14
«Обсужу с адвокатами»: Бобслеист Зубков подумывает над апелляцией
20:09
Епархия: Иеродьякона, устроившего «пьяную» аварию, ждет церковный суд
20:01
В Брюсселе требуют от Лондона четкого ответа о дальнейших действиях по Brexit
19:53
В ЕС согласовали новые санкции против Петрова и Боширова
19:39
«Его доконали!»: Марк Рудинштейн о состоянии Армена Джигарханяна
19:30
Фото: Солистка группы «Краски» показала свое изуродованное лицо после «пластики»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Срочная новость: Пираты, захватившие судно с россиянами в Бенине, вышли на связь с судовладельцем

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама