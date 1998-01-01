«Пиратский бизнес»: Что известно о похищенных в Бенине российских моряках

2 января у берегов африканского государства Бенин произошло нападение на контейнеровоз «MSC Mandу». Судно шло под панамским флагом, однако на его борту находились 24 моряка из России, Украины и Грузии. Вооруженные огнестрельным оружием пираты поднялись на борт корабля и похитили шестерых человек — все они оказались россиянами.

16 января председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал, что 8 января пираты связались с судовладельцем.

— 8 января представители пиратской группировки вышли на владельца. Стороны согласились вступить в переговоры. Совершенно понятно, что это не террористический акт, это обычный пиратский бизнес. То есть это деньги и ничего больше. Компания выбрала переговорщиков, которые будут вести переговоры. Это британская компания, у которой есть большой опыт. Переговоры такие начались, — рассказал Сухоруков.

По его словам, сейчас на повестке дня три вопроса.

— Сумма выкупа, порядок передачи людей, как это будет происходить и где, и самое главное, определение места, где это будет сделано. Потому что это один из важнейших моментов, потому что в африканских странах, в той же Нигерии, факт передачи выкупа является уголовно наказуемым преступлением. То есть если поймают тех, кто деньги передает, в данном случае это представители компании-судовладельца, то их тоже посадят безжалостно, — уточнил председатель Российского профессионального союза моряков.

Юрий Сухоруков также добавил, что пираты дали поговорить с судовладельцем капитану корабля Андрею Иванову, который находится в числе захваченных.

— Он сказал, что все захваченные моряки живы и здоровы, содержатся они в более-менее приличных условиях, и надеются на скорейшее освобождение, — заключил Сухоруков.

Правда пока сумма, которую требуют пираты в качестве выкупа не разглашается. Известно, что она «заоблачная». Профессиональные британские переговорщики будут работать над тем, чтобы сделать ее «более-менее приемлемой».