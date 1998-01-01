De Morgen: самолет с генсеком ООН сбил над Африкой в 1961 году бельгийский летчик

Летчик из Бельгии Ян Ван Риссигем назвал себя командиром истребителя, который сбил самолет с тогдашним генеральным секретарем ООН Дагом Хаммаршельдом, уроженцем Швеции. Это случилось в самый разгар катангского конфликта (1960-1963) между силами республики Конго и войсками непризнанной Катанги. Катастрофа произошла в ночь на 18 сентября 1961 года, когда авиалайнер Douglas DC-6B следовал маршрутом Элизабетвиль-Леопольдвиль-Ндола (Замбия), но при заходе на посадку потерпел крушение. Тогда погибли все 16 пассажиров, включая высокопоставленного гостя. Обломки «Дугласа» (регистрационный номер SE-BDY) были обнаружены в 15 километрах от аэропорта. Основной причиной трагедии долгое время считали дезориентацию экипажа, но начиная с 2010-х годов стала появляться информация о том, что самолет был сбит.

— Я знаю, что Риссигем сбил тот самолет. Он сам мне об этом рассказывал, — утверждает бывший военнослужащий-десантник из Бельгии Пьер Коппенс, проживающий на данный момент в Испании.

Согласно данным, полученным фламандским изданием, в 2007 году Коппенс познакомился с Риссигемом во время стажировки, которую он проходил в аэропорту в Моорзеле, расположенном неподалеку от бельгийского города Кортрейка. Именно там предполагаемый виновник авиакатастрофы работал пилотом.

Эта новость может встать в один ряд с сенсацией 2013 года, когда стало известно, что убийство африканского лидера Патриса Лумумбы была делом рук британской разведки MI-6.

Генсек Даг Хаммаршельд совершал перелет с ясной политической целью — дипломат направлялся на переговоры с лидером сепаратистов. Представляется маловероятным, что Риссигем действовал по собственной инициативе, учитывая что самолеты для военно-воздушных сил мятежной Катанги поставлялись Бельгией. Несомненно, что полученные De Morgen сведения станут важным этапом в осуществлении принятой ООН резолюции, которая постановила провести новое расследование авиакатастрофы 1961 года.