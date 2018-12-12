Журналистка Елена Бойко арестована на Украине

Журналистка Елена Бойко, которая была депортирована на родину в связи с нарушением законодательства РФ, была тут же задержана, как только ее передали украинским таможенникам. Об этом сообщает Интерфакс.

Как сообщила ее адвокат Галина Перфильева, Бойко уже арестована судом Харькова. В ближайшее время ее должны перевести во Львов и передать сотрудникам СБУ. Перфильева подчеркнула, что будет добиваться политического убежища для своей подзащитной из-за опасений за ее жизнь.

Ранее Пятый канал сообщал, что решением Преображенского суда Москвы в середине декабря было принято решение о депортации Елены Бойко на Украину, так как она нарушила режим пребывания в России согласно законодательству нашей страны. В среду, 16 января, пограничными службами журналистка была передана украинским властям на КПП Нехотеевка в Белгородской области.