«Охотники за привидениями» вернулись: вышел тизер новой части знаменитого фильма

Sony Pictures планирует выпустить новую часть фильма «Охотники за приведениями». Об этом стало известно из тизера, который появился в сети в среду, 16 января. Режиссером легендарной кинокартины станет Джейсон Райтман, сын Айвена Райтмана, снявшего первых «Охотников» в 1984 году.

Стало известно, что сюжет новой части фильма не связан с «перезагрузкой» «Охотников» 2016 года. Над сценарием фантастического экшна работали Гил Кинан и сам режиссер. Новая часть станет продолжением оригинальной дилогии Райтмана старшего. Пока неизвестно, вернутся ли к съемке старые исполнители главных ролей.

Премьера кинокартины планируется летом 2020 года. Съемки начнутся уже в 2019-м.

«Охотники за привидениями» Айвена Райтмана вышли в свет в 1984 году. Кинолента получила премию BAFTA и была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус».

Ранее Пятый канал рассказал о выходе трейлера нового сезона «Игры престолов».