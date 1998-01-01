Неразумные чиновники: в Белгородской области у ветерана забрали подарки

В Белгородской области отличились местные чиновники — они отобрали у 96-тилетней бабушки подарок, который сами же ей и вручили. Перед Новым годом к Лидии Новосельцевой — ветерану войны — пришла целая делегация: принесли подушку, одеяло и цветы. Но во время поздравления назвали ее другим именем. Женщина чиновников поправила, те тут же развернулись на выход — мол, ошиблись адресом, и подарки — не вам.

— Юбиляром является Новосельцева Лизавета Андреевна — это та, которую шли мы поздравлять, также в этом доме проживает Новосельцева Лидия Ивановна. К той, которой мы зашли до юбиляра. Разница у них — в соседнем подъезде она живет, рядышком совсем. Одинаковая фамилия, по одному адресу, два ветерана, — пытается оправдаться глава администрации поселка с неожиданно в точку названием Разумное Василий Чамкаев.

Когда чиновники забирали подарки обратно, Лидия Ивановна даже расплакалась. Однако слуг народа это не остановило. Лишь сегодня, спустя почти три недели, ветерану принесли извинения и все-таки их вручили.