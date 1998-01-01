«Я так соскучилась»: Волочкова передумала жить на Мальдивах и вернулась в Москву

Скандальная балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram новое видео. Звезда обратилась к подписчикам с порога собственного дома в Москве. Артистка призналась, что рада вернуться домой.

Сменить купальник на шубу Волочкой не составило труда. Под постом она пишет, что это счастье – вернуться в такую сказку.

Однако совсем недавно российская балерина была другого мнения. Стоя по колено в Индийском океане, звезда заявила, что остается на Мальдивах навсегда. Волочкова призналась, что нашла «любимое место на Земле».

– Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять.

Не прошло и месяца, как балерина «изменила» своей прежней любви. Артистка вернулась в свой «дворец» и поняла, что соскучилась.

Ранее Пятый канал рассказал, что Волочкова полностью обнажилась для нового фото.