«Я так соскучилась»: Волочкова передумала жить на Мальдивах и вернулась в Москву

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В своем Istagram балерина опубликовала новое видео на пороге собственного дома.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Скандальная балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram новое видео. Звезда обратилась к подписчикам с порога собственного дома в Москве. Артистка призналась, что рада вернуться домой.

Сменить купальник на шубу Волочкой не составило труда. Под постом она пишет, что это счастье – вернуться в такую сказку.

Однако совсем недавно российская балерина была другого мнения. Стоя по колено в Индийском океане, звезда заявила, что остается на Мальдивах навсегда. Волочкова призналась, что нашла «любимое место на Земле».

– Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять.

Не прошло и месяца, как балерина «изменила» своей прежней любви. Артистка вернулась в свой «дворец» и поняла, что соскучилась.

Ранее Пятый канал рассказал, что Волочкова полностью обнажилась для нового фото.

 

 

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