Прошла любовь, завяли помидоры: Маликова заявила о разрыве с сыном миллиардера

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Модель призналась, что уже не испытывает чувств к своему бойфренду.

Фото: Instagram @steshamalikova

Дочь певца Дмитрия Маликова и Леонид Груздев больше не вместе. О причинах разрыва 18-летняя звезда сообщила изданию Super.  По словам Стефании, молодой человек перестал ей уделять время, и она поняла, что пора расстаться. Причина разлуки простая и понятная – любви больше нет.

О том, что звездная пара больше не вместе, фанаты узнали из соцсетей. Стефания удалила из Instagram все совместные снимки. Новости о разрыве шокировали пользователей. Поклонники давно ждали свадьбы и наблюдали за развитием отношений звезд. Все были уверены: Груздев – идеальная пара для 18-летней красавицы. Наследник экс-губернатора Тульской области сопровождал Стешу на молодежных вечеринках и даже вышел с ней танцевать первый вальс на Балу Дебютанток Tatler.

Теперь все в прошлом. Звезда начала давать советы подписчикам насчет отношений.

Первый шаг, как ни крути, должен делать он, иначе вы рискуете поменяться местами. Поверьте, я знаю, о чем говорю. А это максимально испортит и начало отношений, и приведет к быстрому завершению, – поделилась звезда.

Ранее Пятый канал сообщал, что дочь Дмитрия Маликова определилась с именем для будущего ребенка. Она призналась, что влюблена в имя Елена, поэтому обязательно назовет дочь в честь мамы. Поклонников мучает вопрос: с кем построит семью молодая модель.

 

 

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