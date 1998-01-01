Экс-ведущая «Орла и решки» Короткая рассказала, как целуется Зеленский

Бывшая ведущая программы «Орел и решка» Настя Короткая поделилась рассказом о поцелуе с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, с которым они снимались в комедийном фильме «Я, ты, он, она». По сюжету Короткая являлась возлюбленной Зеленского, и в одном из эпизодов пара должна была поцеловаться.

По мнению актрисы, в результате эта сцена удалась, и поцелуй вышел красивым.

— Мне хотелось, чтобы все было красиво. Но на том, как это будет происходить, я не очень зацикливалась, — сказала артистка в интервью YouTube-каналу «Люкс ФМ».

Говоря о характере кандидата в президенты в работе, Настя Короткая отметила, что это очень талантливый человек, «возле которого все расцветают».

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Зеленский снял ролик, в котором имитируются похороны предположительно действующего украинского лидера Петра Порошенко.