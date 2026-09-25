Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Ульяновск выросло до 12 человек

Также повреждения получили шесть многоквартирных домов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Ульяновск выросло до 12 человек. Среди раненых двое детей, сообщил губернатор региона Алексей Русских в канале в мессенджере МАКС.
По словам главы области, трое пострадавших находятся в стационарах Областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы. Остальным оказали помощь в амбулаторном режиме. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет.
«В результате вражеской атаки БПЛА 12 человек пострадали. <…> Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет. Среди раненых двое детей», — написал он.
Русских отметил, что продолжает работу пункт временного размещения на базе второго корпуса гимназии № 21 на улице Розы Люксембург. Там специалисты социальной защиты принимают заявления на оказание адресной материальной помощи, работает психологическая служба и дежурит бригада неотложной медицинской помощи. Для жителей также организовали горячее питание.
Дополнительно власти поручили развернуть еще один пункт временного размещения в гостинице «Волга». При необходимости такие пункты могут появиться в гостиницах «Октябрьская» и «Венец», а также на базе социальных и реабилитационных учреждений.
В результате атаки повреждения получили шесть многоквартирных домов. В большинстве зданий выбиты стекла, в одном из домов произошло частичное обрушение. Губернатор поручил экспертам оценить состояние конструкций и определить размер ущерба.
Ремонтные работы начнутся после завершения работы саперных групп на месте происшествия. К ликвидации последствий привлечены коммунальные службы региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Луганске в результате атаки беспилотников ВСУ загорелся строительный гипермаркет. Здание торгового центра несколько раз подверглось ударам БПЛА, после чего произошло крупное возгорание. Площадь пожара составила около 27 тысяч квадратных метров. К тушению подключились сотрудники МЧС. Работу спасателей временно приостанавливали из-за угрозы повторной атаки беспилотников.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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