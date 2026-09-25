Первое заседание Госдумы девятого созыва пройдет 30 сентября

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Первое заседание Госдумы девятого созыва пройдет 30 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Первое заседание Государственной думы Федерального собрания России девятого созыва пройдет 30 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, заседание начнется в 10:00 по московскому времени.

«Созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва 30 сентября 2026 года в 10 часов», — говорится в указе.

Новый состав Госдумы сформировали по итогам прошедших выборов депутатов нижней палаты парламента. Заседание станет первым для депутатов нового созыва.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подведении итогов выборов депутатов Государственной думы девятого созыва. Члены Центральной избирательной комиссии России подписали протокол об утверждении результатов выборов в Госдуму.

Голосование проходило в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года. По итогам распределения мандатов «Единая Россия» получила 349 мест, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Родина» — один мандат. Также в новый состав парламента вошли четыре самовыдвиженца.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что среди избранных депутатов 46 участников специальной военной операции.

Явка на выборах составила 50,80%. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие почти 65 миллионов человек. Кроме того, более 280 тысяч россиян отдали свои голоса за рубежом, где были открыты участки в 152 странах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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