Жена осужденного экс-директора Газманова попросила не разрушать судьбу его семьи

Супруга экс-директора народного артиста России Олега Газманова Дмитрия Царенко Лилия заявила, что не согласна с приговором мужу и попросила артиста прекратить судебное преследование их семьи. По ее словам, Царенко на протяжении многих лет был предан певцу и воспринимал его как наставника. Об этом она рассказала в шоу «Как есть».

Лилия Царенко отметила, что ее муж и Газманов работали вместе около 25 лет, а происходящее стало для семьи тяжелым ударом.

«Мне жалко. Просто я настолько расстроена за Диму, что человек с такими горящими глазами выполнял все и даже больше. Он верил в человека, верил в артиста, верил в руководителя. По сути, Олег Михайлович — наставник Дмитрия», — сказала она.

По словам женщины, Царенко не может принять, что оказался в тюрьме. Она утверждает, что муж считает себя невиновным и уверен, что не совершал преступления.

Она также обратилась к Олегу Газманову с просьбой пересмотреть ситуацию и не разрушать жизнь семьи. По словам женщины, после ареста мужа она оказалась в сложном финансовом положении, а квартира семьи была арестована в рамках исковых требований.

«Прошу остановиться для того, чтобы не разрушать судьбу его детей. Остановиться, чтобы человек не умер в тюрьме. <…> Дай Бог, чтобы в вас проснулась хотя бы капелька совести», — заявила она.

Дмитрий Царенко ранее был директором Олега Газманова. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы за мошенничество, связанное с хищением денежных средств с концертов певца.

По версии обвинения, Царенко похитил более 15 миллионов рублей, используя служебное положение и доверие артиста. В рамках дела рассматривались 17 эпизодов мошенничества.

Сам Царенко вину не признал и настаивал, что добросовестно исполнял свои обязанности. Его защита просила суд оправдать бывшего директора.

В 2024 году Газманов обратился в правоохранительные органы после того, как заподозрил Царенко в хищении средств, полученных от концертной деятельности. После расследования бывший директор уже получил четыре года лишения свободы по 13 эпизодам мошенничества на сумму более десяти миллионов рублей. Позже в отношении него возбудили новое уголовное дело, по которому суд назначил дополнительный срок.

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