Куски мозга: вдове вернули покрытые останками вещи покойного мужа

New York Post: вдове вернули покрытые останками вещи покойного мужа

Жительница американского города Блаунтвилл Шейла Макгилври подала иск против похоронного бюро, обвинив организацию в причинении ей серьезных эмоциональных страданий. Она получила после кремации супруга пакет с одеждой, внутри которого обнаружила биологические останки. Об этом сообщило New York Post.

Сумма требований, согласно судебным документам, составляет 2,2 миллиона долларов (около 187 миллионов рублей).

По словам женщины, инцидент произошел в сентябре 2025 года после смерти ее мужа Ричарда Претцеуса, который покончил с собой возле дома семьи. Через несколько дней после случившегося ей передали личные вещи супруга.

Макгилври рассказала, что одежду ей отдали в коричневом пакете с надписью «одежда». Внутри находился белый пластиковый мешок, в котором, как утверждает женщина, она обнаружила «куски мозга».

«Я открываю этот коричневый мешок, а внутри оказывается белый пластиковый пакет для мусора. Когда я его открыла, мои пальцы что-то задели», — рассказала вдова.

По ее словам, после увиденного она потеряла сознание, а сын помог ей выйти из комнаты и вынес пакет на улицу.

В иске утверждается, что вещи были переданы семье после проведения вскрытия в судебно-медицинском центре.

Женщина заявила, что обращалась за разъяснениями в разные организации. По ее словам, представители Национальной ассоциации судмедэкспертов сообщили, что произошедшее могло быть связано с ошибкой или недосмотром.

«Мне потребовалось много времени, чтобы осознать случившееся, потому что это просто уму непостижимо», — сказала женщина.

Похоронное бюро не прокомментировали ситуацию для журналистов. Судебное разбирательство продолжается.

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