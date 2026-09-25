Куски мозга: вдове вернули покрытые останками вещи покойного мужа

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

От увиденного женщина потеряла сознание.

Вдове вернули покрытые останками вещи покойного мужа

Фото: © Getty Images/Europa Press News/Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

New York Post: вдове вернули покрытые останками вещи покойного мужа

Жительница американского города Блаунтвилл Шейла Макгилври подала иск против похоронного бюро, обвинив организацию в причинении ей серьезных эмоциональных страданий. Она получила после кремации супруга пакет с одеждой, внутри которого обнаружила биологические останки. Об этом сообщило New York Post.

Сумма требований, согласно судебным документам, составляет 2,2 миллиона долларов (около 187 миллионов рублей).

По словам женщины, инцидент произошел в сентябре 2025 года после смерти ее мужа Ричарда Претцеуса, который покончил с собой возле дома семьи. Через несколько дней после случившегося ей передали личные вещи супруга.

Макгилври рассказала, что одежду ей отдали в коричневом пакете с надписью «одежда». Внутри находился белый пластиковый мешок, в котором, как утверждает женщина, она обнаружила «куски мозга».

«Я открываю этот коричневый мешок, а внутри оказывается белый пластиковый пакет для мусора. Когда я его открыла, мои пальцы что-то задели», — рассказала вдова.

По ее словам, после увиденного она потеряла сознание, а сын помог ей выйти из комнаты и вынес пакет на улицу.

В иске утверждается, что вещи были переданы семье после проведения вскрытия в судебно-медицинском центре.

Женщина заявила, что обращалась за разъяснениями в разные организации. По ее словам, представители Национальной ассоциации судмедэкспертов сообщили, что произошедшее могло быть связано с ошибкой или недосмотром.

«Мне потребовалось много времени, чтобы осознать случившееся, потому что это просто уму непостижимо», — сказала женщина.

Похоронное бюро не прокомментировали ситуацию для журналистов. Судебное разбирательство продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.91
0.51 96.89
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:52
Трагедия на Каспии: последние данные об исчезновении военных в море
14:34
Шестеро окажутся в суде Ленобласти за смерть 45 человек от суррогата
14:26
Куски мозга: вдове вернули покрытые останками вещи покойного мужа
14:19
Первое заседание Госдумы девятого созыва пройдет 30 сентября
14:11
«Прошу остановиться!» — Жена бывшего директора Газманова обратилась к певцу
14:02
Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Ульяновск выросло до 12 человек

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
Поезд Москва — Тольятти получил повреждения: есть пострадавшие
«Без всякой причины»: принцесса Диана в порыве гнева столкнула мачеху с лестницы
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен