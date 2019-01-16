«Дональд Трамп ушел в отставку!»: Газету с фейковой новостью раздают у Белого дома

Недоброжелатели президента США Дональда Трампа выпустили поддельную газету The Washington Post с информацией о его отставке 1 мая 2019 года и распространили ее по Вашингтону.

— Трамп спешно покидает Белый дом, заканчивая кризисом. По всему миру наступает праздник, — говорится в одном из сообщений.

По информации оригинального издания, неизвестные «шутники» даже создали фейковый сайт, дублирующий The Washington Post. Журналисты призывают не верить в опубликованную «злую шутку» над действующим американским лидером.

Ранее Пятый канал сообщал, что Дональд Трамп пообещал обнародовать все данные о личных переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы убедить свою администрацию в том, что ему нечего скрывать.