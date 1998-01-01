Трамп пообещал обнародовать протоколы личных переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать детальные протоколы личных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, он принял такое решение, потому что «ему нечего скрывать от своей администрации».

Также лидер США добавил, что на встрече с Путиным в Гамбурге летом 2017 года у них состоялась «отличная» беседа, в ходе которой они обсуждали ситуацию в Израиле и «много других вещей».

Предположительно, детальные протоколы личных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина будут обнародованы уже в ближайшее время.

Ранее Пятый канал сообщал, что издание The Washington Post заподозрило американского президента в «умалчивании нюансов встреч» с российским коллегой.